8 лучших слабительных средств

В любой аптеке представлен огромный выбор слабительных средств. Глядя на такой ассортимент, очень сложно определиться с необходимым препаратом. Отличительной чертой этой группы медикаментов является единовременное симптоматическое лечение, то есть средство помогает справиться с запором, но не устраняет причину его появления. При покупке слабительного важно учитывать особенности конкретного препарата: его механизм действия на кишечник, скорость наступления слабительного эффекта и его длительность, а также всевозможные противопоказания. В этой статье Вы узнаете, какие бывают слабительные, а достоинства и недостатки каждого препарата помогут определиться с выбором.

Статья носит информационный характер и не является руководством к покупке. Перед покупкой обязательна консультация врача. Имеются противопоказания.

Слабительные средство какой фирмы выбрать

Перед покупкой слабительного средства нужно обратить внимание на производителя лекарства. Именно от фармацевтической компании зависит эффективность и безопасность выпускаемых препаратов.

Ниже представлен рейтинг лучших производителей слабительных средств:

1. Ipsen Pharma

2. Hemofarm

3. Boehringer Ingelheim

4. Beaufour Ipsen

5. Abbott Laboratories

6. MOLTENI FARMACEUTICI

7. GlaxoSmithKline

8. Losan Pharma

9. Московская фармацевтическая фабрика

Лучшие слабительные средства с осмотическим эффектом

Принцип действия лекарств этой группы направлен на удержание жидкости в кишечнике, таким образом содержимое размягчается и увеличивается в объеме. Лекарства отличаются безопасным и эффективным действием.

Форлакс

Действующее вещество, макрогол, увеличивает объем кала путем задержки жидкости в химусе. Лекарство рекомендовано для симптоматического лечения запоров у взрослых и детей. Форма выпуска: пакеты с порошком.

Достоинства:

отсутствует привыкание, поэтому после окончания курса работа кишечника не будет нарушена;

нет чувства жжения при опорожнении кишечника, вздутия;

не ослабляет тонус кишечника;

линейка содержит дозировку для приема детям с 6 месяцев, а также беременным;

восстанавливает нормальную перистальтику;

нет необходимости увеличивать дозировку;

разрешено длительное применение.

Недостатки:

действие препарата может наступить спустя двое суток;

в составе есть ароматизаторы со вкусом грейпфрута и апельсина, поэтому средство не желательно добавлять в еду;

длительное использование приводит к нарушению водно-солевого баланса.

Лавакол

Регулярное применение улучшает работу кишечника даже после окончания приема лекарства. Действующее вещество, макрогол, увеличивает содержание воды в кишечнике, что облегчает дефекацию. Рекомендован для устранения запоров перед исследованиями нижних отделов ЖКТ, перед операцией. Форма выпуска: порошок.

Достоинства:

лекарство не вызывает метеоризм, чувство боли или жжения в анусе;

налаживает деятельность кишечника;

можно регулярно принимать до 3 месяцев;

низкая стоимость;

практически нет побочных эффектов, поэтому лекарство считается безопасным.

Недостатки:

иногда действие проявляется спустя двое суток после применения;

множество противопоказаний;

неприятный соленый вкус;

редко появляются следующие нежелательные реакции после применения: тошнота, чувство тяжести, рвотные позывы.

Лучшие слабительные средства с раздражающим эффектом

Эта группа слабительных является наиболее эффективной, т.к. отличается быстрым действием, но менее безопасной по сравнению с осмотическими слабительными. Принцип работы лекарств направлен на раздражение рецепторов толстой кишки, что приводит к сокращению стенок полых органов и продвижению их содержимого.

Бисакодил

Лекарство раздражает нервные окончания слизистой толстой кишки, что увеличивает секрецию слизи и продвижение содержимого кишечника. Активный компонент – бисакодил. Показания: запоры, вызванные гипотонией и слабой перистальтикой (особенно у лежачих больных, пожилых людей, после родов), очищение кишечника перед операцией. Форма выпуска: драже, свечи, таблетки.

Достоинства:

доступная стоимость;

быстрое действие – эффект появляется спустя 5-8 часов после применения;

разрешен прием детям от 2-х лет;

усиливает перистальтику;

слабительное действие наступает после приема 1 таблетки, поэтому нет необходимости увеличивать дозировку.

Недостатки:

не рекомендуется длительное использование;

есть противопоказания: перитонит, цистит, кишечная непроходимость, геморрой или проктит, аппендицит;

развивается привыкание;

с осторожностью принимать кормящим и беременным женщинам, людям с болезнями печени, почек;

иногда возникает боль в кишечнике;

увеличение дозировки может привести к появлению поноса.

Гутталакс

Слабительное работает только в толстой кишке. Активный компонент, натрия пикосульфат, стимулирует слизистую толстой кишки, улучшая перистальтику. Показания: запоры, которые вызваны приемом лекарств, дисбактериозом, гипотонией толстой кишки; нормализация стула при геморрое. Форма выпуска: капли.

Достоинства:

можно добавлять лекарство в пищу, т.к. оно не имеет постороннего привкуса;

удобная форма выпуска;

отсутствуют ароматизаторы;

разрешен прием детям, но по назначению врача;

быстрый эффект от приема – слабительное действие появляется спустя 5-8 часов после применения.

Недостатки:

множество противопоказаний;

возможны побочные эффекты: головокружение, обморок, рвота, спазмы, тошнота, диарея, аллергия, появление повышенной чувствительности;

вызывает привыкание;

применение препарата больше 2-х недель с большой вероятностью приведет к появлению лаксативной болезни.

Лучшие слабительные-пребиотики

Эта группа слабительных отличается более стойким действием, но менее быстрым эффектом. Лекарства считаются наиболее безопасными среди слабительных, поэтому применение разрешено во время беременности, при лактации, после родов.

Дюфалак

Действующее вещество, лактулоза, способствует привлечению жидкости в просвет кишечника, раздражению рецепторов толстой кишки и стимулированию мышц кишечника. Применяют для лечения запоров, дисбактериоза, к тому же лекарство используют при печеночной энцефалопатии. Форма выпуска: капли.

Достоинства:

мягкий слабительный эффект;

улучшает всасывание солей фосфора и кальция;

подавляет рост патогенной микрофлоры;

восстанавливает кишечную функцию;

разрешен прием детям;

практически нет противопоказаний;

способствует выведению из организма азотсодержащих токсинов;

практически отсутствуют побочные действия.

Недостатки:

медленный эффект от применения;

повышенная дозировка может вызвать диарею;

нельзя принимать при аллергии на лактулозу;

лекарство не является сильнодействующим;

с осторожностью принимать при сахарном диабете;

редко появляется вздутие, распирание живота.

Нормазе

Активное вещество, лактулоза, поступает в кишечник в неизменном виде, повышает давление в его просвете и способствует накоплению жидкости в нем. Т.о. каловые массы увеличиваются в объеме и размягчаются. Принимать рекомендовано в терапии хронических, острых запоров, после антибиотикотерапии, при дисбактериозе, при печеночной энцефалопатии. Форма выпуска: капли.

Достоинства:

мягкое слабительное действие наступает спустя сутки;

угнетает рост патогенной микрофлоры;

обладает детоксикационными свойствами;

улучшает перистальтику;

разрешен прием детям;

снижает уровень аммиака;

можно принимать в готовом виде или разводить с водой.

Недостатки:

редко после приема наблюдается тошнота, боль в животе, чаще – метеоризм;

применение больше 3-х недель приводит к нарушению электролитного баланса;

при наличии повышенной чувствительности или аллергии на компоненты препарата от приема следует отказаться.

Лучшие слабительные-наполнители

Препараты являются пищевыми волокнами, механизм действия которых направлен на впитывание в себя воды, разбухание, увеличение стенок кишечника, и, как следствие, продвижение его содержимого. Лекарства считаются натуральными средствами от запоров с мягким послабляющим эффектом.

Мукофальк

Относится к растительным слабительным средствам. Действующее вещество, семена подорожника, является не перевариваемым компонентом, выступающим в качестве адсорбента, который впитывает жидкость и создает давление на кишечные стенки. Такое действие вызывает рефлекторную реакцию кишечника и продвижение его содержимого. Применение рекомендовано для людей со слабо выраженными запорами. Форма выпуска: апельсиновые гранулы для приготовления суспензии.

Достоинства:

улучшает перистальтику;

мягкое действие;

разрешен длительный прием;

совместим с другими лекарственными препаратами;

разрешен прием в период лактации;

нет привыкания.

Недостатки:

действие средства может появиться не сразу, а через несколько дней;

не рекомендован детям младше 12 лет;

чтобы препарат начал действовать, необходимо пить много жидкости, в противном случае в кишечнике может появиться затор;

вызывает вздутие, урчание и метеоризм;

не рекомендуется применение при слабом тонусе кишечника.

Цитруцел

Действие направлено на абсорбирование воды, разбухание и растяжение стенок кишечника, что приводит к его сократительной рефлекторной реакции и продвижению содержимого. Активное вещество – метилцеллюлоза. Принимать рекомендовано при первичных признаках запора или синдроме раздраженного кишечника. Лекарственная форма: таблетки, порошок.

Достоинства:

поддерживает и восстанавливает регулярность стула;

способствует нормализации работы кишечника спустя сутки после применения;

стимулирует моторику;

оказывает мягкий слабительный эффект.

Недостатки:

растяжение стенок приводит к появлению метеоризма;

противопоказан при кишечной непроходимости, болях в животе, беременности, неврологических расстройствах, постельном режиме;

после приема необходимо пить много жидкости, чтобы активное вещество разбухло и препарат начал быстрее действовать;

необходимо отказаться от приема, если есть аллергия на компоненты слабительного;

средство не эффективно при вялой работе кишечника.

Какое слабительное средство купить

1. Эффективные препараты, с наиболее быстрым действием: Бисакодил, Гутталакс. Они отлично подойдут для кратковременного симптоматического лечения.

2. Если необходим эффективный, а главное, безопасный препарат со сравнительно быстрым действием, прием которого разрешен даже детям, то необходимо приобрести Форлакс.

3. Если необходимо мягкое слабительное средство с медленным, но стойким и длительным эффектом, то лучше приобрести Дюфалак или Нормазе. Эти препараты имеют одинаковое действующее вещество, которое безопасно даже в период беременности и лактации.

4. Природное средство, которое оказывает мягкий слабительный эффект – Мукольфак. К тому же этот препарат можно использовать при болезнях проктологического характера (геморрой, трещины).

5. Слабительное средство с мягким действием, которое отлично подойдет для взрослых и пожилых людей – Цитруцел.

6. Если необходимо безопасное и эффективное лекарство, действие которого проявляется в среднем через сутки, то необходимо приобрести Лавакол. Этот препарат предназначен для устранения запора у взрослых.